Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci punta su un altro grande nome

Milly Carlucci punta tutto su una nota attrice per il cast del suo show? Dagospia lancia l’indiscrezione

Fervono i preparativi per la prossima edizione di Ballando con le stelle che andrà in onda in autunno su Rai1 e la conduttrice e tutta la sua squadra sono al lavoro per completare il cast, formato da concorrenti, ballerini professionisti che li affiancheranno e gli ospiti di puntata che saranno ‘Ballerini per un notte’. Ed adesso l’ultima indiscrezione sul cast l’ha lanciata il sempre informato Giuseppe Candela che su Dagospia riporta come la padrona di casa sia cercando in tutti i modi di corteggiare una nota attrice per averla tra i concorrenti. Stiamo parlando di Nancy Brilli, attrice che nella sua carriera ha recitato in fiction di successo come Il bello delle donne e Commesse ed in film per il cinema vincendo anche un David di Donatello nel 1990.

Ballando con le stelle 2022: Nancy Brilli sarà tra i concorrenti della prossima edizione?

Nel dettaglio il sito su menzionato rivela:

“Che ci facevano Milly Carlucci e il marito Angelo Donati al teatro Parioli qualche sera fa? Per la conduttrice una missione professionale: convincere la Brilli in camerino a partecipare come concorrente alla prossima edizione del suo show.”

Insomma secondo il sito, la conduttrice ed il marito avrebbero assistito alla pièce teatrale dell’attrice con Chiara Noschese dal titolo ‘Manola’ proprio per convincere l’attrice a scendere in gara nella pista da ballo più famosa della televisione. L’attrice accetterà di essere tra i concorrenti?

Anticipazioni prossima edizione di Ballando: i nomi dei possibili concorrenti

Tra appelli, smentite e indiscrezioni il cast di Ballando con le stelle 2022 è ancora lontano dall’essere ben definito. In questi giorni sono circolati molti nomi di possibili concorrenti come il giovane attore de Il paradiso delle signore Emanuel Caserio, l’attrice Violante Placido e la conduttrice Bianca Guaccero, rimasta senza il suo Detto Fatto nella prossima stagione televisiva e già concorrente de Il cantante mascherato sotto il costume della Medusa. Nelle scorse settimane è circolato anche il nome di Caterina Balivo ma la stessa ha smentito la sua partecipazione bollandola come Fake News. Al fianco di Milly Carlucci, infine, anche nella prossima stagione ci sarà Paolo Belli, che ha fatto una rivelazione.