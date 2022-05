Don Matteo: “Terence Hill deve tornare”, piovono appelli e proteste

L’appello degli artisti su Terence Hill: “Deve tornare nella fiction”

L’addio di Terence Hill a Don Matteo non ha fatto male solo ai fan storici della serie. Sono molti gli artisti e colleghi di Terence che si sono espressi di recente sul ribaltone nella fiction di Rai Uno e tra di loro anche l’ex nuotatore ed opinionista Massimiliano Rosolino, che intervenuto sulle pagine del settimanale Dipiù TV si è così espresso sulla decisione del noto attore di porre fine alla propria esperienza in Don Matteo. Anche secondo l’ex inviato dell’Isola dei famosi Hill dovrebbe tornare sui propri passi e fare nuovamente capolinea nel ruolo più amato della tv degli ultimi anni. Inoltre Rosolino ha ammesso di essere uno dei fan storici della fiction:

Terence Hill mi manca molto e mi piacerebbe che tornasse, certo dopo tanti anni aveva bisogno di riposarsi un po’. Io guardo Don Matteo fin dai tempi in cui facevo le gare

Massimiliano Rosolino ammette un rapporto speciale con il nuovo protagonista di Don Matteo

Nella vita di Massimiliano Rosolino il nuoto ha sempre occupato un posto di elevata importanza. La stessa cosa vale però per il nuovo protagonista di Don Matteo, ovvero Raoul Bova, che nelle scorse ore ha fatto un chiarimento. L’artista romano ha dedicato appunto gli inizi del carriera alle vasche, come confermato dall’opinionista tra le pagine di Dipiù TV: “Raoul nasce come nuotatore, è un mio amico. Sono felicissimo che faccia parte di una serie così importante, sarebbe bello vedere insieme i due preti in coppia”. Netto invece il giudizio di Alessandra Mussolini sulla rivista: “Terence non può sostituirlo neanche Brad Pitt, devono farlo tornare”.

Quanti nostalgici di Terence Hill: un noto attore richiama il protagonista di Don Matteo

Tra i tanti volti noti dello spettacolo che si sono espressi sull’addio di Terence Hill a Don Matteo, avvenuto nelle scorse puntate, troviamo anche Massimo Boldi. L’attore milanese ha commentato così l’addio del collega alla famosa serie: “Terence Hill con quel ruolo è nel cuore del pubblico da diversi decenni. Non può essersene andato” – il parere dell’artista che ha richiamato a gran voce il protagonista della serie di Rai1 – .