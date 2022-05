Isola dei Famosi, Ilona Staller spara a zero sui naufraghi: “Non sono umani”

L’Isola dei Famosi, l’ultima eliminata lancia una frecciata agli altri naufraghi: “Mi hanno snobbata”

Ilona Staller è stata l’ultima eliminata dal reality show condotto da Ilary Blasi. E poco prima di rientrare in Italia ha risposto alle domande dei fan su instagram. Tra loro c’è chi le ha voluto chiedere se in queste settimane passate in Honduras si è sentita un po’ trascurata da tutti gli altri naufraghi. La ex attrice di film per adulti ha dapprima risposto affermativamente, e successivamente ha colto la palla al balzo per lanciare loro una bella frecciata velenosa:

“Non erano per niente interessati, io mi domando una cosa, ma sono umani? Non mi pare siano sempre umani….”

L’ultima naufraga ad essere stata eliminata ha poi dichiarato che le uniche due persone che hanno sempre mostrato interesse nei suoi confronti sono state Licia Nunez e Lory Del Santo: “La persona che mi chiedeva sempre come stavo era Licia…Lei è una persona umana, anche Lory…”

Ilona Staller non ha dubbi su chi vorrebbe vincesse il reality show: “Vorrei tanto che a trionfare fosse Licia Nunez”

Successivamente altri fan su instagram le hanno chiesto quale tra i naufraghi ancora in gara vorrebbe vedere vincere quest’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, la cui finale pare sarà lunedì 27 giugno. L’ex attrice di film per adulti, che giorni fa ha provocato Lory Del Santo, ha subito risposto di sperare che a vincere il reality show sia la bionda attrice, con la quale ha legato molto in queste ultime settimane passate a Cayo Cochinos:

“Sinceramente io vorrei tanto che vincesse la mia amica Licia però per il momento non sappiamo niente…Manca ancora qualche settimana, speriamo che vinca lei…”

Isola, l’ex naufraga rivela: “Spero che la gente abbia capito il mio carattere”

Un altro fan ha poi chiesto a Cicciolina cosa non si è visto di lei in queste settimane passate in Honduras. E quest’ultima non ha fatto mistero di sperare che i telespettatori abbiano visto abbastanza per capire comunque che è una donna mansueta e assolutamente non litigiosa:

“Spero che avranno capito il mio carattere…Sono mansueta, tranquilla, trasparente, dolce e non sono cattiva…”

Alla domanda di fare il bilancio di questa esperienza, l’ex naufraga ha quindi dichiarato: “E’ stato un pò difficile tra le zanzare e mosche, però è un’esperienza irripetibile, come direbbe Alvin…”