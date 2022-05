Isola dei Famosi, Roger chiede scusa ai naufraghi: “Sono stato scorretto“

Roger Balduino viene allo scoperto: “Ho commesso degli errori con gli altri naufraghi”

Gli autori de L’Isola dei Famosi hanno voluto mettere alla prova i naufraghi. Difatti nell’ultima puntata del daytime del reality show andata in onda su Canale 5 sono stati chiamati a vuotare il sacco una volta per tutte rispondendo a delle domande senza la minima ipocrisia. A valutare chi tra i concorrenti è stato il più sincero nel rispondere è stato Nick Luciani. Ovviamente i vincitori di questa prova hanno vinto una ricompensa. L’uomo ha iniziato subito con il modello brasiliano, cogliendo l’occasione per domandargli se ha sempre agito correttamente nei confronti degli altri concorrenti. E quest’ultimo ha fatto mea culpa, asserendo senza indugio alcuno che a volte si è comportato scorrettamente:

“Sempre correttamente no…Come essere umano ho sbagliato, ma ho sempre chiesto scusa…”

Nicholas Vaporidis messo spalle al muro dal naufrago a L’Isola dei Famosi: lui e il modello vincono la sfida

Successivamente Nick Luciani ha fatto alcune domande tendenziose anche agli altri naufraghi del reality show, tra cui il popolare attore romano: “Le tue discussioni con gli altri sono dovute alla competizione o alla strategia?” E quest’ultimo, con la sua proverbiale schiettezza, ha subito risposto di avere un carattere decisamente particolare: “Spero che alla fine avete capito come sono…So di non essere facile…” A vincere questa prova della verità sono stati proprio l’attore e il modello, il quale stasera in puntata si confronterà con Estefania.

L’Isola dei Famosi, Nick Luciani svela perchè ha creduto ai due naufraghi: “Sono stati sinceri”

Successivamente il naufrago, in un confessionale, ha rivelato il motivo per cui ha dato la vittoria di questa sfida della verità a Roger e Nicholas. Difatti il naufrago dalla folta chioma bionda non ha nascosto di credere che entrambi abbiano risposto sinceramente, ammettendo di aver commesso degli errori in questo loro percorso nel reality show condotto da Ilary Blasi:

“Sono stati quasi tutti sinceri, ma ho scelto proprio loro perchè al contrario di altri hanno capito e ammesso i loro sbagli…”

Ovviamente questa scelta poco è piaciuta a tanti concorrenti, anche perchè è stata negata loro la possibilità di mangiare cibo extra.