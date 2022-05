Manuel Bortuzzo sempre più vicino alla ex fidanzata: il nuovo avvistamento

Manuel Bortuzzo insieme di nuovo all’ex: c’è un ritorno di fiamma?

Ormai la storia tra Lulù Selassié è il giovane sportivo è tramontata definitivamente. A mettere la parola fine è stato lui stesso direttamente all’Ansa. E ovviamente da quel momento le polemiche si sono sprecate. Difatti in tanti hanno pontato il dito contro di lui, asserendo che avrebbe preso in giro la giovane principessa, che non ha mai nascosto di essersi perdutamente innamorata. Finita qua? Nemmeno per idea perchè dopo poche ore dall’annuncio è stato sorpreso insieme alla sua ex fidanzata Federica Pizzi. Si segnala che i due sono stati avvistati nuovamente insieme anche in questa ultime ore. Ovviamente sono in tanti a credere che tra loro ci sia in atto un vero e proprio ritorno di fiamma. Sarà vero?

Federica Pizzi e l’ex concorrente del GF Vip ad una festa insieme: gli ultimi gossip

Dove sono stati sorpresi nuovamente insieme Manuel Bortuzzo e la sua ex fidanzata? Entrambi erano ad una festa in compagnia di amici in un noto locale ad Ostia. Nelle immagini pubblicate su instagram sono sembrati essere particolarmente complici ed affiatati. Al momento si segnala che questo nuovo avvistamento non è stato commentato dall’ex Lulù. Insomma una cosa sembra essere certa: il ragazzo, che è finito al centro del gossip in questi giorni, si è scordato in pochissime tempo della ex fidanzata.

Manuel Bortuzzo e le dolci parole dell’attrice al Concerto del primo maggio: “La guerra la combattiamo tutti i giorni”

Ambra Angiolini ha condotto ieri il Concerto del primo maggio. Ad un certo punto la talentuosa attrice ha fatto un monologo contro la violenza. E in questo monologo ha speso delle belle parole anche per il giovane ex concorrente del Grande Fratello Vip, che in seguito a un proiettile volante sparato da due persone in scooter è finito tragicamente su una sedia a rotelle:

“La guerra la combattiamo tutti i giorni…Un revolver calibro nove in mano a Lorenzo e Daniel su uno scooter sparano tre colpi alla cieca contro Manuel Bortuzzo mentre compra le sigarette al tabacchino…”

Purtroppo questo episodio ha stravolto la vita del giovane, che ha comunque trovato la forza interiore per reagire nel giusto modo.