Morgan massacra conduttori e cantanti delll’ESC: “Aberrazione senza limiti”

Eurovision Song Contest, arrivano dichiarazioni al vetriolo: “I conduttori? Una barzelletta”

Non ha risparmiato proprio nessuno Morgan parlando dell’evento musicale d’Europa che in questi giorni sta tenendo banco su Rai1. Come riporta Davide Maggio, l’ex concorrente di Ballando con le stelle si è scagliato sia contro i conduttori che contro alcuni dei cantanti in gara. Nello specifico, su Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika ha dichiarato: “Non ci sono limiti all’aberrazione! Loro tre mi fanno ricordare la barzelletta con il cieco, il muto e il sordo”. La dichiarazioni in questione sono state rilasciate all’AdnKronos. Su Mika ha lamentato il fatto che non sia italiano, la Pausini l’ha accusata di non saper padroneggiare il linguaggio e Cattelan l’ha definito “moscio”. Insomma, un attacco vero e proprio quello del cantante ai padroni di casa della kermesse canora seguita in tutta Europa e non solo, della quale questa sera andrà in onda la seconda semifinale, come sempre in diretta dal PalaOlimpico di Torino a partire dalle 21.00 circa.

Morgan contro Mahmood e Blanco: “Sono la nuova trinità. Non mi sento rappresentato da loro”

Ne ha dette di cotte e di crude anche nei confronti dei rappresentanti italiani dell’Eurovision Morgan, definendoli “la nuova trinità” e tuonando di non sentirsi affatto rappresentato da loro, precisando inoltre: “Non credo di essere l’unico a pensarla così”. L’artista ci ha tenuto a sottolineare anche di non aver seguito la prima serata e di non avere alcuna intenzione, a quanto pare, di seguire neppure la seconda e la terza, definendo l’evento “più scena che sostanza”, pungendo:

Tutta l’Italia della comunicazione si ferma perchè c’è l’ESC? Beh, io non mi fermo e non lo guardo, preferisco continuare a lavorare.

Eurovision Song Contest 2022, tutto pronto per la seconda semifinale: cantanti, ospiti e anticipazioni

Insomma, una cosa è certa: tra gli oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori che martedì sera hanno seguito l’Eurovision, non c’era Morgan! E stasera cosa accadrà? Ad esibirsi sarà la metà di cantanti non presente nella prima puntata. Tra gli ospiti ci sarà Il Volo (con Gianluca Ginoble in collegamento a causa della positività al Covid). Le anticipazioni parlano inoltre di un omaggio a Sanremo che farà Laura Pausini.