Nero a metà 3, ascolti record! Miguel Gobbo Diaz: “Non dimentichiamo che…”

Miguel Gobbo Diaz commenta il successo della fiction: “Non dimentichiamoci che ieri c’era la partita”

Si è chiusa l’avventura televisiva di Nero a metà, che ieri sera ha salutato i fan con la puntata finale della terza stagione. La fiction, che nel frattempo è stata già confermata per quanto riguarda una quarta edizione, ha emozionato i fan e soprattutto regalato a Rai1 ascolti da capogiro. Tra i protagonisti e personaggi più amati della serie ancora una volta evidenziamo un super Miguel Gobbo Diaz, che intervenendo sul proprio account Instagram si è espresso sui risultati eccellenti della puntata:

Che dire, cinque milioni di telespettatori ieri sera. Un grazie di cuore a tutti! Anche questa stagione si è conclusa alla grande 25%. E’ stato bellissimo e non dimentichiamo che c’era pure la partita Fiorentina-Roma.

Concorrenza che però Nero a metà ha saputo spazzare via con ascolti importantissimi, che sono bastati anche per avere la meglio su L’Isola dei famosi.

Nero a metà, il pubblico emozionato sui social dopo il gran finale

La puntata finale di ieri sera di Nero a metà ha raccolto davanti al piccolo schermo per la precisione 4.780.000 spettatori pari al 24.8%. Dati eccezionali per una fiction amatissima dal pubblico fin dal debutto e ulteriori conferme in questo senso si hanno leggendo i commenti sotto l’ultimo post pubblicato su Instagram da Miguel Gobbo Diaz, personaggio amatissimo nella serie di Rai1: “Grazie a voi, siete stati favolosi. Speriamo di rivedervi presto”. Altri invece non vedono l’ora di rivedere in azione Malik per scoprire come andranno le cose con Alba.

L’ultima puntata di Nero a metà: il riassunto e le anticipazioni della prossima stagione

Il finale della serie ha lasciato gli spettatori in un mix di emozioni tra lacrime e voglia di vedere subito cosa accadrà nella quarta stagione. Dove siamo rimasti? Myriam ha riabbracciato la sua mamma. Mentre Carlo bacia Cristina, Monica comprende i sentimenti di Malik per Alba e lo lascia. Da qui si ripartirà nella nuova tornata di episodi e dagli ascolti stellari che anche ieri sera hanno lasciato a debita distanza L’Isola dei famosi di Ilary Blasi, staccata a 2.528.000 spettatori e al 18,8% di share.