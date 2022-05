Uomini e Donne, Aneta rompe il silenzio: “Diego? Ecco qual è la cosa più triste”

Aneta difende il compagno dopo la scelta: “La cosa più triste è dare definizioni a un’emozione o una persona”

Hanno lasciato Uomini e Donne ieri pomeriggio, durante una puntata complicata che è terminata per con la pioggia di petali di rosa, Diego Tavani e la compagna. Non sono mancate le critiche per il cavaliere romano che aveva iniziato il suo discorso al centro dello studio in modo confusionario, tanto da far pensare che stesse mettendo le mani avanti. Poi però è arrivato il colpo di scena e il lieto fine per i due protagonisti del segmento senior della trasmissione che hanno commosso tutto lo studio. Intervistati da Wittytv hanno raccontato le loro emozioni a caldo dopo la scelta. A difendere il compagno ci ha pensato proprio la bella romana che ha ammesso:

“La verità la so, è la nostra quotidianità quando stavamo fiori. Dare delle definizioni è la cosa più triste che ci possa essere sia a un’emozione che a una persona, mi basta guadarlo negli occhi e non ho bisogno di definizioni”.

La dama ha sottolineato di essere sempre stata serena, anche durante i discorsi del compagno, perchè ha sempre creduto in lui e nel loro rapporto.



Diego Tavani svela un segreto sulla compagna: “Non è una donna da vivere alla leggera”

Visibilmente commosso ed emozionato dopo la scelta in diretta su Cabale 5 il cavaliere ha raccontato sulla compagna:

“È estroversa, allegra, poi ha comportamento che è tutto l’opposto. Vedi che è donna, una persona, non da vivere in maniera leggera”.

Il romano, criticato da Armando ieri, ha ammesso che l’ultima settimana per lui è stata molto intensa perchè c’è stato il compleanno di Aneta e ha potuto conoscere i suoi amici. Proprio entrando così profondamente nella sua vita ha capito di essere ormai avanti con il loro rapporto, tanto da potersi definire una coppia e scegliere di lasciare Uomini e Donne.

Gossip Uomini e Donne: ci saranno presto novità importanti per la nota coppia del programma?

Insomma, Diego Tavani e Aneta sembrerebbero aver trovato il giusto equilibrio. La dama ha raccontato di aver trovato nel cavaliere il conforto e la protezione che ha sempre cercato nella vita e tutto questo attraverso la risata. Lui ha sottolineato di essere entrato gradualmente nella quotidianità della dama e che nel loro rapporto non c’è mai nulla di programmato. Cupido sembrerebbe aver scoccato bene la sua freccia e l’amore sarebbe nell’aria. Ci saranno presto altre novità per i protagonisti di Canale5?