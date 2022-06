Carlo Conti ha detto addio: “Ho lasciato L’Eredità e Sanremo perchè…”

Il conduttore toscano si confessa: ecco perché ha salutato due grandi avventure

Da anni Carlo Conti è uno dei volti più conosciuti della tv italiana. Una carriera di grandissimo livello e ricca di soddisfazioni per il toscano, culminata con la tripla conduzione del Festival di Sanremo dal 2015 al 2017, oltre a programmi di spicco come L’Eredità. Intervistato dal settimanale Chi gestito da Alfonso Signorini Conti ha svelato proprio come siano cambiate le sue esigenze e il modo di guardare la vita, che lo hanno portato a fare delle scelte professionali per salvaguardare la famiglia e permettere al figlio Matteo di vivere come il babbo:

Sono cambiate le priorità nella mia vita e le scelte professionali, come quella di non fare Sanremo quattro e cinque e lasciare L’Eredità, venire a vivere a Firenze per far crescere mio figlio e fargli frequentare le scuole qui

le parole del presentatore alla rivista.

Carlo Conti racconta l’amore con Francesca: “I miei amici si innamorano sempre ma io sono l’unico che si è sposato”

Immancabile un pensiero anche sugli amici di una vita per Carlo Conti. Il presentatore toscano ha parlato alla rivista Chi di Giorgio Panariello e di Leonardo Pieraccioni, in passato finiti anche sui principali rotocalchi per i loro fidanzamenti. L’unico ad essere convolato a nozze fino ad ora è proprio il padrone di casa di Tale e Quale Show, che il 16 giugno del 2012 ha sposato Francesca Vaccaro: “Giorgio e Leonardo si innamorano sempre, hanno avuto storie lunghissime, ma alla fine l’unico che si è sposato sono io, loro sono allergici alle nozze mentre io ci credo molto” – ha spiegato Carlo al giornale diretto da Signorini – .

Carlo Conti e il retroscena sul figlio: “Mi ha detto…”

Buon sangue non mente e allora ecco spiegato come il figlio di Carlo Conti Matteo abbia già iniziato a strizzare l’occhio alla tv. Il presentatore, che nel frattempo sta proseguendo a mettere in piedi la nuova edizione di Tale e Quale Show con possibili concorrenti super, ha svelato a Chi un episodio accaduto durante le prove di Dallarenalucio: “Mio figlio mi ha chiesto come mai avessi collocato Il coro dell’Antoniano alle 23,30, orario tardo per i bambini”.