Detto Fatto cancellato, Bianca Guaccero e Jonathan voltano pagina: nuovi progetti?

Jonathan Kashanian volta pagina dopo la fine di Detto Fatto: “Ci vediamo in autunno

Era già noto da mesi ma ieri, dopo la presentazione dei palinsesti Rai della prossima stagione televisiva, se n’è avuta la conferma ufficiale: Bianca Guaccero e tutta la sua cricca a settembre non ritorneranno al timone del programma di tutorial di Rai2. Dunque che cosa faranno? Per loro ci saranno dei nuovi progetti o resteranno in banchina? A questa domanda, indirettamente, ha risposto l’opinionista italo-israeliano che ha annunciato che in autunno sarà pronto per partecipare ad una nuova avventura. Jonathan ha svelato, senza scendere nei dettagli:

“Non posso spoilerare e raccontarvi quello che sto registrando lo vedrete a settembre o ottobre ma è una cosa molto carina, un’ansia, uno sbattimento… dalla casacca potreste capire ma non è come sembra.”

Insomma vige il mistero.

Bianca Guaccero ed il futuro dopo la chiusura del programma di Rai2: sarà nel cast di Ballando?

Più incerto, invece, è il futuro professionale della conduttrice e attrice pugliese che per quattro anni è stata al timone di Detto Fatto. Dopo la chiusura della trasmissione sono tante le voci e le indiscrezioni sui suoi prossimi progetti ma al momento non c’è nulla di ufficiale. Le voci più accreditate la vedono tra i concorrenti di Ballando con le stelle 2022 (anche se al momento l’unico nome ufficiale è quello di Iva Zanicchi) mentre nelle scorse settimane Jill Cooper aveva lanciato la bomba su un suo nuovo progetto senza scendere nei dettagli. Al momento è certo solo che la Guaccero, che di recente ha confessato un suo immenso dolore, si gode le vacanze con la figlia Alice.

Cambia il palinsesto di Rai2: nel pomeriggio arrivano Mia Ceran e Pierluigi Diaco

E dunque a settembre Rai2, cancellato Detto Fatto, punterà tutto su due nuove programmi affidati a volti conosciuti. Il primo è Bellamà di Pierluigi Diaco in onda dal lunedì al venerdì, ore 15.15 a partire dal 12 settembre definito un ‘talent di parola’ basato sul confronto generazionale. Mentre poi alle 17.00 circa la linea passerà a Mia Ceran ed il suo Nei tuoi panni che vedrà protagonista una famiglia a cui esperti forniranno consigli e informazioni.