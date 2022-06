Isola, Guendalina Tavassi affonda Estefania Bernal: “Falsa e calcolatrice”

Estefania Bernal nel mirino dell’ex naufraga: il durissimo affondo

Guendalina Tavassi è stata ospite nel programma web Casa Chi proprio per parlare della sua ultima esperienza nei panni della naufraga a L’Isola dei Famosi. E tra una chiacchiera e l’altra ha anche espresso la sua opinione sulla modella di origini argentine, non spendendo certo parole al miele nei suoi confronti. Difatti la donna è certa che la sua ex compagna d’avventura sia assolutamente una falsa e una grande calcolatrice: “Estefania nel gioco è falsa e calcolatrice…” Per tale ragione ha confessato di aver fatto di tutto per eliminarla dal gioco, senza però successo: “Io e gli altri abbiamo fatto di tutto pur di buttarla fuori, e niente…”

Guendalina Tavassi delusa da Nick Luciani: “E’ uscito fuori negativamente”

Successivamente l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, sempre in questa intervista rilasciata al programma web Casa Chi, ha anche colto la palla al balzo per rivelare di essere rimasta davvero delusa dal leader dei Cugini di campagna. Il motivo? La sorella di Edoardo Tavassi, che in queste ultime ore ha dato scandalo, ha rivelato che dal momento in cui il naufrago è tornato dall’infermeria è totalmente cambiato, spiazzando un po’ tutti:

“Ha cominciato a uscire fuori negativamente. Di punto in bianco. Dopo l’infermeria è diventato un’altra persona, non l’ho più riconosciuto…”

Motivo per cui l’ex naufraga, la quale ha svelato un retroscena su Edoardo, non ha fatto mistero di credere che l’artista non meriti la finale del reality show condotto da Ilary Blasi.

L’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi su suo fratello confessa: “Ha preso tante cantonate”

La conduttrice di Casa Chi ha poi chiesto all’ex naufraga di esprimere una sua opinione sull’amicizia speciale nata tra suo fratello Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. In questa circostanza la donna non ha nascosto di aver nutrito inizialmente diverse perplessità, ma adesso ha capito che la figlia di Eva Henger sta facendo sul serio con suo fratello: “Alla fine sono carini…” L’ex concorrente ha poi rivelato di essere sempre in apprensione per Edoardo, visto che di cantonate in amore ne ha prese tantissime in tutta la sua vita: “Un po’ cerco di preservarlo sempre…Io sono sempre preoccupata…”