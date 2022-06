Massimiliano Ossini verso il sabato sera: ha ottenuto la conduzione di…

Da Unomattina Estate a Taobuk: domani vedremo il conduttore in seconda serata su Rai1

Serata speciale quella di domani, sabato 25 giugno 2022, per Massimiliano Ossini: poco dopo la mezzanotte sarà infatti su Rai1 alla guida di Taobuk, ossia il Festival della Letteratura, conosciuto anche come Taormina Book Festival. L’evento è già stato registrato, non a caso abbiamo visto alcuni frammenti trasmessi nel maxischermo di Unomattina oggi, dove Massimiliano e la collega Maria Soave hanno ospitato colei che ha fondato la manifestazione, Antonella Ferrara, che peraltro domani sera vedremo con Ossini proprio alla conduzione.

“Luoghi magnetici quelli in cui si svolge il Taobuk”, le parole dei conduttori di Unomattina

“I luoghi nei quali si svolge questo evento sono davvero magnetici” ha detto Maria Soave introducendo l’ospitata di Antonella Ferrara a Unomattina, aggiungendo poi: “Uno dei temi principali di questo festival è la verità, ma in che senso?”. A tale domanda la Ferrara ha risposto:

E’ un tema che abbiamo scelto insieme al Comitato Scientifico perchè è connesso alla letteratura […] La verità è alla base della conoscenza, motivo per il quale abbiamo chiesto a tutti i nostri ospiti di dirci la loro verità.

“La verità nella letteratura ma anche nella scienza, nell’economia, nell’arte…” ha aggiunto successivamente l’ospite, precisando che questo festival in nome della letteratura interseca tante altre arti e scienze.

Massimiliano Ossini domani sera in onda dal Teatro Antico di Taormina, poi seconda puntata di Kalipè

Andrà in onda dalla suggestiva location del Teatro Antico di Taormina il Taobuk, evento dopo il quale il conduttore di Unomattina Estate (che qualche giorno fa ha fatto un annuncio sul figlio) sarà di nuovo in video di sera, non in seconda ma in prima serata: mercoledì prossimo, 29 giugno, lo rivedremo infatti su Rai2 alla guida della seconda e ed ultima puntata della nuova edizione di Kalipè, programma itinerante dedicato all’ambiente. E proprio sul tema ambientale con un’intervista uscita qualche giorno fa ha lanciato un allarme…