Oroscopo Paolo Fox di oggi e domani, 30 giugno – 1 luglio: le previsioni

L’oroscopo di oggi e domani per i primi quattro segni dello zodiaco

Finisce il mese di giugno e inizia quello di luglio, vediamo dunque, le previsioni di Paolo Fox per i primi quattro segni dello zodiaco:

ARIETE: Mercurio e Venere favorevoli. Molti stimoli sul lavoro. Domani giornata importante per l’amore. Possibili nuovi incontri.

TORO: si chiude in bellezza il mese di giugno. Devono fare scelte migliori sul lavoro. Domani si raggiungerà la tranquillità. Più facile da dopodomani.

GEMELLI: Mercurio e Venere nel segno. Attenzione sul lavoro. Domani Venere nel segno, ma fanno fatica a mostrare i loro sentimenti.

CANCRO: Luna nel segno. Periodo interessante per quanto riguarda la sfera professionale. Domani sarà possibile rimettersi in gioco in amore. Tra poco Venere sarà nel segno.

Paolo Fox e l’oroscopo del 30 giugno e 1 luglio degli altri segni zodiacali

Si prosegue con l’oroscopo del giorno e domani secondo l’astrologo per eccellenza:

LEONE: potranno contare su nuove risorse in amore. Le provocazioni vanno ignorate. Domani scelte nuove. Possono lasciarsi andare a delle emozioni sincere.

VERGINE: attenzione perché Mercurio e Venere dissonanti. C’è chi si prenderà una pausa di riflessione. Domani stelle controverse. Molte preoccupazioni sul lavoro.

BILANCIA: perplessità sul fronte sentimentale. Situazione professionale in crescita. Domani le stelle premiano i sentimenti. Grande passione o ritorno di fiamma.

SCORPIONE: Luna favorevole insieme al Sole. Un dubbio sul futuro si scioglierà. Domani Marte in opposizione. Non vogliono sentire scuse dal partner.

Previsioni dello zodiaco per gli ultimi segni: l’oroscopo del giorno e domani

Infine Paolo Fox svela l’oroscopo di fine mese (30 giugno – 1 luglio) per gli ultimi segni:

SAGITTARIO: cresce la tensione. Momento importante sul lavoro. Domani bisognerà fare attenzione ai rapporti con persone poco chiare.

CAPRICORNO: situazione astrologica strana. La forza sta nelle loro idee. Domani non sembreranno interessati all’amore. Stanno vivendo relazioni senza rischio.

ACQUARIO: possono contare su tanti pianeti tutti favorevoli. Devono giocare sul sicuro. Domani aumenta la determinazione. Venere continua a dare stimoli.

PESCI: incontri da valutare nel tempo. Potranno ricevere delle proposte interessanti. Domani Venere in opposizione. C’è chi vive un rapporto part-time, non vogliono legami troppo duraturi e impegnativi.