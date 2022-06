Alessia Marcuzzi torna in Rai con Boomerissima: i dettagli del suo contratto

Alessia Marcuzzi torna in Tv su Rai2, ecco l’ufficialità: tutti i dettagli sul nuovo programma

Nella tarda mattinata di oggi sono stati presentati ufficialmente i Palinsesti Rai 2022/23. E ovviamente c’era grande attesa da parte del pubblico a casa per scoprire le novità della prossima stagione per quanto riguarda i canali della Tv di Stato. Dopo tante chiacchiere è stato finalmente ufficializzato l’approdo su Rai2 della popolare conduttrice, che per tanti anni è stata uno dei volti di punta di Canale 5. Il programma che andrà a presentare si chiama Boomerissima e si basa su uno scontro generazionale. La Marcuzzi non avrà solo il ruolo di conduttrice, ma ricreerà performance insieme ai giovani, che hanno accettato di partecipare allo show in onda nella prossima stagione Tv sul secondo canale nazionale.

Boomerissima segna il ritorno in Tv della popolare conduttrice: svelati i dettagli del suo contratto

In tanti si staranno chiedendo che tipo di contratto ha firmato Alessia Marcuzzi con la Rai. Ebbene a tal proposito la conduttrice, che in questi ultimi mesi è stata al centro dei rumor per via del suo futuro in Tv, ha firmato un contratto a progetto con l’Azienda Pubblica, come riportato dalla fanpage twitter CinguettaRai. Per tale ragione qualora dovesse capitare l’occasione di condurre un nuovo programma altrove la presentatrice avrebbe l’assoluta libertà di accettare, com’è successo a tante altre sue colleghe in questi ultimi mesi.

Alessia Marcuzzi non avrà un contratto di esclusiva ma a progetto.#PalinsestiRai #Boomerissima — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 28, 2022

Stefano Coletta fa una precisazione: “Questo show nasce da un’idea della conduttrice”

Uno dei giornalisti presenti all’evento creato per ufficializzare i Palinsesti Rai 2022/23 ha poi chiesto al Direttore Intrattenimento Prime Time delle reti Rai se non pensa che Alessia Marcuzzi sia un po’ sprecata come volto di Rai2. E quest’ultimo, con estrema schiettezza, ha dichiarato di aver ritenuto il programma più adatto alla seconda rete nazionale, aggiungendo che tutto è partito da un’idea della stessa conduttrice:

“Quando Alessia mi ha portato l’idea di Boomerissima, è venuta con l’idea di tornare su Rai 2. Io penso che il programma sia più adatto su Rai 2 e non su Rai 1…”

Il ritorno della conduttrice è attesissimo dal pubblico a casa, visto che è assente dal piccolo schermo da oltre un anno (la sua ultima apparizione risale alla scorsa primavera alla guida de Le Iene). Sarà un successo?