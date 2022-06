Paolo Fox, oroscopo fine settimana prossimo: previsioni 4-5 giugno 2022

Scritto da Emanuele Fiocca , il Giugno 2, 2022 , in Oroscopo

Lo zodiaco del weekend prossimo: previsioni di Paolo Fox di sabato e domenica, primi segni

Dall’ultimo numero di DiPiùTV, riportiamo in questo paragrafo le previsioni astrologiche del fine settimana che sta per arrivare, relative ai primi quattro segni, mentre nel secondo e nel terzo paragrafo parliamo dei rimanenti otto segni.

ARIETE: Venere in questo momento è amica, perciò è possibile mostrare il proprio lato socievole; nel lavoro si è reduci da una prima parte di anno confusa;

TORO: nel settore del lavoro in questo periodo non è facile sistemare le questioni finanziarie; in amore, invece, Venere ora porta emozioni sincere mentre Mercurio garantisce incontri speciali;

GEMELLI: a breve i single dovranno fare una scelta per mettere ordine nella loro vita; nel lavoro, invece, si ha voglia di cambiare mansioni ma non è facile;

CANCRO: mantenere la calma, in questo periodo, se una storia è in crisi; nel lavoro, invece, la stanchezza potrebbe prendere il sopravvento nei prossimi giorni.

Oroscopo del fine settimana: le previsioni astrologiche dei segni dal quinto all’ottavo

Passiamo, ora, allo zodiaco di Paolo Fox del weekend 4 e 5 giugno relativo al secondo gruppo di segni, tratto sempre dalla fonte menzionata sopra, ricordando che sulla medesima rivista l’astrologo ha anticipato l’oroscopo di oggi.

LEONE: qualcosa forse non va come si spera, perciò non è escluso che sabato qualcuno possa sollevare un polverone; nel lavoro niente ora può fermare un’evoluzione;

VERGINE: nel lavoro Giove non è più in opposizione, perciò è chiara la strada da percorrere; Venere sarà favorevole per i single nei prossimi giorni;

BILANCIA: per le coppie forti il peggio è finalmente passato; nel lavoro, ora, si può andare avanti con prudenza;

SCORPIONE: nella vita di coppia ora è il momento di risolvere i problemi anziché crearne altri; nel lavoro, invece, l’attività è in leggero calo in questo periodo.

Previsioni astrali di sabato e domenica: l’oroscopo degli ultimi quattro segni dello zodiaco

Per concludere, ecco le previsioni astrologiche di Paolo Fox dei segni rimanenti.

SAGITTARIO: in questi giorni è possibile innamorarsi all’improvviso; nel lavoro è un momento di forza;

CAPRICORNO: c’è un po’ di tensione nel cuore in questi giorni, a causa di problemi e tensioni da risolvere; nel lavoro Giove dissonante chiede di fare attenzione al denaro;

ACQUARIO: Venere è dissonante in questo periodo; nel lavoro si sta per inaugurare una nuova fase;

PESCI: le coppie forti fanno validi progetti, mentre subito dopo il fine settimana ci saranno momenti di esitazione nel lavoro.