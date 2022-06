Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri ha voltato pagina: ha un’altra? Il gossip

Riccardo Guarnieri avvistato con un’altra ragazza: addio Ida Platano?

Il cavaliere è stato indubbiamente il protagonista assoluto dell’ultima parte dell’edizione di Uomini e Donne finita circa due settimane fa. Difatti la sua storia fatta di tanti bassi e pochi alti con la popolare dama di origini bresciane ha appassionato il pubblico a casa. Ma come staranno andando le cose tra loro adesso che le telecamere si sono spente? A quanto pare lui avrebbe già voltato pagina. Difatti Amedeo Venza ha mostrato nelle sue storie sul social fotografico delle immagini in cui il cavaliere sarebbe stato sorpreso al fianco di una misteriosa ragazza: “Riccardo avvistato fianco a fianco con una ragazza a Bari…” Già dimenticata la dama?

Uomini e Donne: l’ex cavaliere fa sul serio con questa nuova ragazza? La segnalazione

Amedeo Venza, dopo questa segnalazione su Riccardo Guarnieri, ne ha pubblicato un’altra. Difatti il popolare influencer ha rivelato di essere venuto a conoscenza che la ragazza pare aver fatto una breve vacanza a Napoli, come testimoniato dalle foto pubblicate su instagram. Nelle suddette immagini ha anche fatto notare che la ragazza non sarebbe andata sola nel capoluogo campano, ma accompagnata, visto che alle sua spalle si vede chiaramente un uomo. Venza ha fatto sapere che molti hanno ipotizzato che quest’ultimo potrebbe essere proprio il cavaliere tarantino, che recentemente è stato criticato da Fabio Antonucci:

“Mi avete segnalato che la ragazza che era con lui qualche settimana fa ha postato queste storie in vacanza a Napoli…E nelle foto sembrerebbe essere con lei proprio Riccardo…”

Ida Platano e il cavaliere: è finita per sempre? Tutti gli ultimi gossip

Riccardo Guarnieri era tornato a Uomini e Donne per conoscere una nuova dama, con sui iniziare una storia d’amore. Lì però in studio, nonostante abbia frequentato altre donne, ha cercato di riprovarci con Ida. Purtroppo però le cose non sono andate bene. Quest’ultima pare che al momento non stia frequentando nessuno, mentre lui sarebbe stato avvistato con una nuova ragazza sia a Bari che a Napoli. Potrebbe essere solo un’amica? Chissà, intanto si segnala che al momento il diretto interessato ha preferito non commentare questi gossip, forse per evitare di alimentare ulteriori polemiche.