Elisa Anzaldo al TG1, Giorgia Meloni rompe il silenzio: polemica chiusa?

Giorgia Meloni rompe il silenzio sulla battuta della giornalista: “Questione chiusa”

Continua a tenere banco in queste calde giornate di agosto la vicenda che vede coinvolta la giornalista del TG1 Elisa Anzaldo, artefice di un’infelice battuta sulla leader di Fratelli d’Italia che ha scatenato malcontenti e malumori da parte di esponenti del centro destra che avevano definito il tutto come gravissimo ed inaccettabile e chiesto la sospensione della giornalista. Ed adesso, dopo giorni di silenzio, Giorgia Meloni è intervenuta sulla vicenda attraverso un tweet sul suo profilo ufficiale nel quale ha messo la parola fine all’intera vicenda.

“Chi è senza peccato scagli la prima pietra…” Non la scaglierò certo io su Elisa Anzaldo per una battuta sui miei molti “peccati” mentre conduceva la rassegna stampa del Tg1 Mattina. Questione chiusa qui per quanto mi riguarda.”

ha sancito l’ex ministra.

Elisa Anzaldo ed il caso della battuta al TG1: interviene la leader politica

Per ricostruire l’intera vicenda nel dettaglio, nei giorni scorsi la giornalista del TG1 durante la rassegna stampa delle 6.00 in uno scambio di battute con il co-direttore del Corriere della Sera, parlando di fede calcistica si era lasciata sfuggire, con il sorriso sulle labbra come se anche l’essere romanista fosse un peccato non fosse di certo il peggiore della Meloni. Tale battuta ha fatto infuriare alcuni esponenti politici, in primis della Lega di Matteo Salvini mentre la capogruppo del partito di Fratelli d’Italia in Commissione di Vigilanza Rai, Daniela Santanché ha definito inaccettabile e gravissimo questo attacco alla leader politica. A distendere gli animi, invece, adesso ci ha pensato proprio la vittima della battuta, Giorgia Meloni che con una risposta ‘evangelica’ sembra aver messo definitivamente la parola fine alla questione.

Mistero al TG1: la giornalista dopo le dichiarazioni della leader politica tornerà in onda?

Dopo le dichiarazioni di Monica Maggioni, direttrice del TG1 e le scuse della giornalista stessa, adesso è arrivata anche la replica di Giorgia Meloni che si mostra intenzionata a chiudere la polemica. Basterà a calmare gli animi di quanti chiedono la sostituzione della giornalista? Nel frattempo però, Elisa Anzaldo dopo la battuta è stata sostituita, il mistero sul suo futuro non è ancora stato sciolto: tornerà di nuovo a condurre il telegiornale?