Nicolas Vaporidis si toglie qualche sassolino dalle scarpe: “Dicevano che…”

Edoardo Tavassi e l’attore romano ancora grandi amici dopo L’Isola: il loro incontro a Londra

Nicolas Vaporidis ed il fratello di Guendalina Tavassi sono stati i veri protagonisti della scorsa edizione del reality show adventure condotto da Ilary Blasi. Il primo è riuscito a vincere, mentre l’altro è stato costretto a lasciare questa incredibile avventura ad un passo dalla finalissima per via di un brutto infortunio alla gamba. Una volta finito il reality la loro amicizia non è però affatto terminata, tanto che in questi giorni Edoardo ha deciso di raggiungere l’attore romano a Londra, dove ha un ristorante. Ovviamente questo loro incontro è stato tutto documentato su instagram con foto e video, che hanno entusiasmato i loro rispettivi fan.

Nicolas Vaporidis si scaglia contro gli hater: “Abbiamo dimostrato che la nostra amicizia è vera”

L’attore romano ha poi colto la palla al balzo per sferrare una bella frecciata velenosa a tutti coloro che in queste settimane hanno messo in dubbio la sua amicizia con Edoardo Tavassi, la cui sorella è finita al centro delle polemiche. Cosa ha detto? Ha rivelato che hanno dimostrato con i fatti che la loro amicizia è vera e sincera, con buona pace di tutti i leoni da tastiera che invece hanno insinuato il contrario:

“Non siete amici, dicevano. È tutto finto, dicevano. Non ti verrà mai a trovare a Taverna Trastever, dicevano E invece…”

Insomma l’attore anche in questa occasione non le ha mandate a dire, anzi.

L’Isola dei Famosi, l’ex naufrago scherza sui social: “E’ davvero una cosa curiosa”

E’ stato Nicolas Vaporidis in persona ad andare a prendere Edoardo Tavassi all’aeroporto. Un bel gesto apprezzato molto da quest’ultimo, il quale ha anche colto l’occasione per scherzare come al suo solito. Difatti Edoardo, sempre al centro del gossip, appena è entrato nell’auto del vincitore dell’ultima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, non ha nascosto tutto il suo stupore di vedere nelle auto inglesi il volante a destra invece che a sinistra: “Una fi**ta, è come se guido ma non ho il volante…” E subito dopo i due si sono recati a casa dell’attore per pranzare.