Al Bano, l’annuncio di Silvia Toffanin: “È qui con la nuova fidanzata”

Silvia Toffanin spiazza tutti a Verissimo: “L’hanno detto tutti i giornali”

Sta andando in onda proprio in queste una nuova puntata di Verissimo, oggi 25 settembre, con tantissimi ospiti importanti. I primi ad aprire la puntata sono stati però Al Bano e Iva Zanicchi per la prima volta insieme. In molti si sono chiesti cosa ci facessero insieme in studio visto che non ci sono progetti comuni imminenti.

“Sei qui con la tua nuova fidanzata”

ha detto la conduttrice spiazzando tutti. “Siamo fidanzati” ha confermato la Zanicchi. Subito dopo i due cantanti, che sono molto amici, sono scoppiati a ridere confermando dunque che si trattasse di uno scherzo. “L’hanno detto tutti i giornali” ha rincarato la Toffanin. Quest’ultima ha poi spiegato che la loro prima uscita è stata all’autodromo di Monza dove sono andati mano nella mano.

Al Bano racconta l’amicizia con la collega: “La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto”

Dopo questa gag iniziale il cantante e Iva Zanicchi hanno raccontato sia come si sono conosciuti sia la loro amicizia. In particolare Al Bano ha spiegato a Silvia Toffanin di aver conosciuto la collega tantissimi anni fa, quando erano ragazzini e di aver subito capito quanto fosse una voce unica. Da quel momento i due sono sempre stati amici anche se, come entrambi hanno spiegato a Verissimo, spesso non si vedono per tanto tempo. Sanno però di esserci l’uno per l’altra e in merito al loro rapporto leale il cantante ha detto:

“La sincerità è la prima dama nel nostro rapporto”.

Silvia Toffanin e l’appello al suo ospite: “Aiutami, calmala”

Dopo essere stata messa in imbarazzo da due ospiti la conduttrice di Canale5 ha temuto il peggio anche con Iva Zanicchi che spesso commette delle gaffe. E infatti mentre si parlava di questo ipotetico flirt che alcuni hanno insinuato tra lei e Al Bano la cantante ha detto:

“Se ti piacciono le vecchie guarda che io ti faccio morire”.

Terrorizzata che potesse dire qualcosa di eccessivo la conduttrice di Verissimo ha pregato Iva di non dire cose spinte. Poi rivolgendosi al cantante ha aggiunto: “Al Bano aiutami, calmala”.