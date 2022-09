Francesca Chillemi l’ha raccontato per la prima volta: “Can Yaman ha paura di…”

Can Yaman e la preoccupazione per la collega: “E’ più delicata”

Grande successo per l’attore turco e Francesca Chillemi al Festival di Venezia dove sono stati senza dubbio la coppia, seppur professionale, più seguita dai fan. In più occasioni però il pubblico ha davvero circondato i due attori come non si era mai visto, tanto che le forze dell’ordine li ha dovuti scortare. Intervistati da Il Corriere della Sera proprio su questo aspetto Can ha spiegato di non avere problemi in quanto lui ormai funziona così, con il pubblico. Tuttavia poi, riferendosi alla Chillemi, ha aggiunto: “Però ogni tanto mi preoccupo per lei, perché è più delicata”. Presente accanto a lui durante l’intervista la Chillemi ha spiegato di essere una che inciampa spesso. Dunque ha continuato:

“Lui ha paura che io possa cadere da qualche parte, si preoccupa di questo”.

Francesca Chillemi e la disavventura sul molo di Venezia: “Mi sono ammazzata”

A proposito dell’aspetto legato all’inciampo frequente dell’attrice Francesca ha raccontato proprio l’ultimo aneddoto avvenuto al Festival di Venezia: “Ieri mi sono ammazzata sul molo”. I due attori hanno poi parlato del loro legame creato sul set della fiction Viola come il mare che li vedrà protagonisti dal 30 settembre. La Chillemi per prima cosa ha detto che i due hanno in comune la follia e l’essere istintivi. Quest’ultima l’ha definita una parte che può farli cozzare oppure creare una bella sinergia. Poi Francesca ha chiarito il rapporto con Can Yaman e ha aggiunto:

“Siamo entrambi generosi e positivi, facciamo squadra”.

I due attori di Viola come il mare uguali anche nel passato: il retroscena

Durante l’intervista Can Yaman e Francesca Chillemi hanno dimostrato di non avere in comune solo aspetti caratteriali ma anche scelte di vita e sogni. Infatti quando il giornalista ha chiesto ai due attori quale sarebbe stato il loro piano B, qualora la recitazione non fosse andata in porto, i due hanno riposto entrambi l’avvocatura. In particolare Can, che ha avuto un duro sfogo proprio sulla collega, ha raccontato di aver fatto l’avvocato per anni, essendo laureato proprio in giurisprudenza, ma che quel mestiere lo annoiava.

“Ho scelto un mestiere più adatto a me e adesso sono totalmente dedicato al lavoro di attore”

ha concluso.