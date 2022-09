GF Vip, Gegia e l’amore per il turco Mehmet: lui dice di non conoscerla

La comica ha confermato il suo interesse per il turco Mehmet

Ieri sera verso la fine della quarta puntata del Grande Fratello Vip è tornato a destare scalpore l’amore che Gegia Antonaci ha dichiarato di provare per il turco Mehmet, conosciuto in aeroporto lo scorso aprile e che è stato a detta della donna un vero e proprio colpo di fulmine. L’attrice, che ha rivelato di non avere una relazione da 11 anni, non si è tirata indietro e, come fatto da quando è entrata nella casa con gli inquilini, ha raccontato come avrebbe conosciuto l’uomo e altri dettagli. L’uomo misterioso lavorerebbe in Africa fino ad ottobre e le avrebbe risvegliato gli ormoni appena ha visto il suo viso angelico venirle in aiuto. I due si sarebbero sentiti diverse volte per messaggio e la donna spera di poterlo rincontrare dopo la sua esperienza nella casa di cinecittà.

Signorini promette a Gegia di indagare su Mehmet, ma lui parrebbe dichiarare di non conoscerla

A questo punto Alfonso Signorini, mostratosi molto curioso di mettere luce sull’intera faccenda, ha mostrato ai concorrenti e ai telespettatori una foto dell’uomo e ha promesso a Gegia che l’indomani si sarebbe messo in contatto con il turco per farlo parlare con lei. Pamela Prati, chiamata in causa dato che questo fatto sembra simile a quello su Mark Caltagirone, ha consigliato alla sua inquilina di non illudersi troppo, ricevendo la risposta dalla diretta interessata che non vuole smettere di sognare. Però pochi istanti dopo aver chiuso il collegamento con la casa, Giulia Salami ha avvisato il conduttore di un fatto spiazzante: un utente avrebbe scritto a Mehmet ricevendo insulti, con l’uomo che avrebbe detto di non conoscere la donna. Quale sarà la verità? Non ci resta che rimanere sintonizzati con il Grande Fratello Vip per ricevere altri aggiornamenti.

La quarta puntata del reality: ecco cosa è successo ieri sera

Nella quarta puntata del GF Vip, con gli ascolti che sono stati buoni, è successo di tutto: dal ritorno di Adriana Volpe come supporto a Giovanni Ciacci, che ha massacrato Bellavia, con l’uomo che ha parlato della sua sieropositività, al racconto del tradimento che Patrizia Rossetti ha subito dall’ex marito. Inoltre, Marco Bellavia è stato attaccato da tutta la casa andando al televoto insieme a Ciacci e Sofia Giale De Donà, con uno di loro che abbandonerà definitivamente la casa lunedì. Antonella Fiordelisi è stata votata dal pubblico come la preferita, mentre Ginevra Lamborghini ha prima attaccato Giaele, è poi venuta a conoscenza della reazione di Elettra e ha poi smorzato l’interesse di Antonino Spinalbese dicendo che gli piace un uomo fuori.