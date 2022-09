Loretta Goggi rivela: “Ho detto no a Mediaset per Tale e Quale Show”

“Ho rifiutato una fiction Mediaset”, la rivelazione della giurata di Tale e Quale Show

E’ tutto pronto per dopodomani, quando Carlo Conti inaugurerà ufficialmente l’edizione numero 12 del suo seguitissimo programma dedicato alle imitazioni, che vede Loretta Goggi in giuria ancora una volta. Volto fisso fin dalla prima edizione, Loretta non è mai mancata nel programma, prendendo parte anche ai vari spin-off realizzati negli ultimi anni, come quello dedicato ai concorrenti non famosi. E a proposito dello show, nel corso della conferenza stampa che si è svolta ieri, scopriamo da Davide Maggio che il direttore dell’intrattenimento della prima serata, Stefano Coletta, ha rinnovato il suo desiderio di vedere la Goggi alla conduzione di un programma tutto suo su Rai1. A questo proposito l’artista ha risposto rilasciando le dichiarazioni che riportiamo nel secondo paragrafo, ma ha svelato anche: “Per fare Tale e Quale Show 2022 ho rinunciato a girare un film e una fiction per Mediaset”.

Loretta Goggi farà uno show su Rai1? “Vorrei fosse un programma adatto a quella che sono oggi”

Dopo la rivelazione sul rifiuto di fare un film e una fiction, la giudice di Tale e Quale Show, rispondendo alle dichiarazioni di Coletta, non ha escluso di accettare la sua proposta prima o poi, ribadendo però quanto già detto in passato, ossia di non voler fare assolutamente un programma basato su ricordi nostalgici della sua carriera, bensì una trasmissione adatta a com’è lei oggi: “Lo show dovrebbe essere adatto alla mia età, alla donna che sono adesso e alla voce che ho oggi” sono state le sue parole.

Con Stefano ci stiamo pensando, se il programma arriverà sarò molto contenta

ha aggiunto successivamente, ironizzando anche: “Se questo corteggiamento porterà al matrimonio, ne sarò felice”.

Tale e Quale Show, Loretta Goggi fa una battuta in conferenza: “Ho un futuro davanti”

“La verità è che ho un futuro e tutta una vita davanti” ha poi concluso scherzosamente Loretta (sulla quale Conti recentemente ha svelato un retroscena), dicendo anche di essere “libera e disponibile” all’eventuale matrimonio, ossia al programma che Stefano Coletta vorrebbe farle fare. Sempre in occasione della conferenza stampa che si è svolta ieri, il direttore dell’intrattenimento del prime time non ha escluso il ritorno di uno storico programma di Carlo Conti.