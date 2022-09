Maria Chiara Giannetta spiazza: “Non credo mi vedrete più alla conduzione”

Maria Chiara Giannetta delude le speranze dei fan: “La conduzione? Non credo sia il mio”

La carriera di Maria Chiara Giannetta è in pieno decollo, dopo il successo grazie al ruolo del Capitano Anna Olivieri in Don Matteo e come protagonista di Blanca, è approdata al Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e la sua conduzione spigliata e sicura ha lasciato il segno tanto che in molti le chiedono se, accanto alla carriera di attrice, non abbia voglia di cimentarsi anche con la conduzione. E tale domanda le è stata posta anche da SuperGuidaTv ma la risposta è stata tutt’altro che incoraggiante. Maria Chiara, infatti, ha ammesso secca e categorica:

“Non credo che sia il mio. Mi voglio concentrare sulla recitazione”.

Blanca, l’attrice confessa: “Riscontro positivo da parte del pubblico”

Durante la breve intervista concessa al sito sopra menzionato, la giovane attrice si è sbilanciata sul suo successo facendo un bilancio più che positivo sulla sua carriera, ancora agli inizi ma già lanciatissima. La Giannetta, infatti, presente al Festival del Cinema di Venezia è stata accolta da numerosi fan che le hanno chiesto selfie ed autografi e su tutto questo affetto e sul rapporto con la popolarità ha confessato: “Non trovo differenze rispetto a prima. Sono contenta di aver avuto dei riscontri positivi da parte del pubblico perché è il primo al quale noi attori rispondiamo. Sono serena e molto felice”. Di recente, tra l’altro, Maria Chiara Giannetta è stata al centro del gossip dopo che finalmente è uscita allo scoperto con il suo fidanzato.

Don Matteo nuova stagione: è ufficiale l’addio di Anna Olivieri e Marco Nardi

Maria Chiara Giannetta presto tornerà in onda con la seconda stagione di Blanca, invece, per quanto riguarda il suo personaggio del Capitano Olivieri nella fiction di Rai1 con Raoul Bova e Nino Frassica, anche se l’attrice non si è sbilanciata più di tanto, sembra ormai certo ed inequivocabile il suo addio insieme a quello del P.M. Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Di recente infatti ha svelato: “Solo una ragione molto forte potrebbe riaprire il cerchio che si è chiuso con il bacio finale” Insomma, l’addio di Anna alla fiction sembra certo.