Pamela Prati e Marco Bellavia, la svolta: avvicinamento dietro le telecamere

GF Vip, Marco Bellavia continua a corteggiare la concorrente: cos’è successo dietro le telecamere

In questi ultimi giorni Pamela Prati e il concorrente si sono molto avvicinati. Ovviamente ieri sera Alfonso Signorini ha chiesto alla showgirl sarda delucidazioni in tal senso. Quest’ultima, un po’ imbarazzata, ha confermato che il suo interesse nei confronti del coinquilino è vero e sincero. Una volta finita la lunga diretta i due si sono appartati in una parte del giardino della casa al riparo dalle telecamere. Ed in questa occasione l’uomo è tornato a farsi sotto con la Prati. Cos’è successo? Quest’ultima ha rivelato di non piacersi per nulla nelle clip, e l’uomo l’ha subito rassicurata asserendo di credere sia sempre bella:

“Mi piaci tanto. Sai che così sei davvero bellissima? Te lo giuro! Tu truccata troppo? Ma che te ne importa, ma tu sei bella così. Ma chi se ne frega, tu sei così come vuoi essere. Tu sei bella così…”

Pamela Prati corteggiata dal concorrente: “Non devi crearti maschere”

Successivamente Marco Bellavia ha consigliato alla concorrente del Grande Fratello Vip di evitare di crearsi una maschera perchè magari ha paura di venire troppo allo scoperto:

“Non devi crearti la maschera perché c’hai paura. Devi essere di più, Pamela devi scoprirti di più…”

Marco, che la scorsa notte è stato attaccato da Daniele Dal Moro, ha quindi confessato alla showgirl di credere sia meglio che abbia più coraggio, magari così riuscirebbe ad essere ancora più apprezzata dal pubblico a casa: “Devi avere quel coraggio e quello scatto…” A quel punto la regia ha cambiato l’inquadratura lasciando gli spettatori a casa con un pugno di mosche in mano, visto che avrebbero tanto voluto continuare a seguire questa loro conversazione.

Grande Fratello Vip, il concorrente svela: “Se dovessi uscire continuerò a corteggiare la showgirl”

Poco dopo è apparso in cucina Marco Bellavia, che parlando a tu per tu con gli altri coinquilini della casa più spiata dagli italiani non ha nascosto che qualora dovesse uscire giovedì prossimo, visto che è finito in nomination, non ha comunque alcuna intenzione di gettare la spugna con Pamela Prati, anzi: