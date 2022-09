Sonia Bruganelli, stoccata inaspettata sul GF Vip: la reazione stupisce

Sonia Bruganelli punta nel vivo da una critica: monta la polemica prima del reality di Canale5

Confermata come opinionista del Grande Fratello Vip, la moglie di Paolo Bonolis è pronta per tornare a commentare il reality più longevo della tv italiana a partire da lunedì prossimo. Il 19 settembre infatti il programma taglierà il nastro della settimana edizione dedicata ai personaggi famosi e, ad affiancare l’imprenditrice, ci sarà quest’anno Orietta Berti, con la quale sembrerebbe essere scattato già un ottimo rapporto, a differenza di quanto avvenuto lo scorso anno con Adriana Volpe. In queste ore l’opinionista ha postato su Instagram questo commento, a una foto in cui era insieme ad Alessandro Boero e e Alessia Lautone due suoi collaboratori:

“Stanchi ma felici di essere insieme anche a Milano, squadra che vince non si cambia”.

Peccato che il post sia stato bersagliato dalle critiche. Un follower in particolare ha scritto: “Speriamo che tu faccia un mega flop quest’anno al GF. Le condizioni ci sono tutte”.



Opinionista del Grande Fratello Vip non ci sta: la risposta alla polemica sollevata sui social

Si è scatenata una vera e propria polemica sui social dopo il post di un follower di Sonia Bruganelli. In molti hanno mostrato però solidarietà alla moglie di Paolo Bonolis difendendola. Proprio una fan ha reagito così alla critica ricevuta dall’opinionista riferendosi all’hater: “Cosa non va nella tua gioiosa vita per rompere agli altri?”. A sorpresa l’imprenditrice ha taggato la ragazza in questione commentando con una lunga serie di emoticon sorridenti. Certo è che la nuova edizione del reality di Canale5 ha già scatenato una lunga scia di polemiche. Forse ad alcuni non è andata giù l’esclusione di Adriana Volpe, che non è stata riconfermata nel ruolo di opinionista ma che Alfonso Signorini avrebbe voluto nella casa nelle vesti di concorrente.

Sonia Bruganelli emozionata per il ritorno in televisione: “Meno quattro!”

Intanto ferve l’attesa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, la settima per l’esattezza, che vedrà partecipanti illustri come Sergio Assisi, Giovanni Ciacci e tanti altri. In queste ore la moglie di Paolo Bonolis non ha potuto tenere a bada l’emozione, commentando su Instagram Stories: “Meno quattro”. Insomma la Bruganelli sta facendo il conto alla rovescia per l’inizio del programma, pronta a bacchettare i protagonisti di turno.