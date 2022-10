Alfonso Signorini choc in diretta: “C’è stata una presunta bestemmia”

Grande Fratello Vip, finale con il botto: “Presunta bestemmia” annuncia il conduttore

Quest’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini è stata pregna di tante polemiche. Difatti gli scontri tra i vari inquilini vip della casa più spiata dagli italiani si sono sprecati. Proprio sul finire della puntata ecco esserci un ultimo colpo di scena che ha lasciato gli spettatori a casa completamente attoniti. Cos’è successo? Il conduttore ha rivelato che durante il live c’è stata una presunta bestemmia:

“Vi dico che c’è stato segnalato che nel corso del live c’è stata una presunta bestemmia…”

Alfonso Signorini lo confessa in diretta: “Bestemmia? Conseguenze saranno assolutamente dure”

Successivamente il conduttore del Grande Fratello Vip ha anche ricordato al pubblico a casa che ovviamente le conseguenze per colui o colei che pare abbia bestemmiato saranno assolutamente dure: “Naturalmente le conseguenze in caso di bestemmia saranno assolutamente dure…” Motivo per cui il presentatore del reality show vip, il quale giorni fa ha fatto una gaffe in diretta, ha subito precisato che ovviamente verranno fatti i dovuti controlli per accertarsi che questa presunta imprecazione sia stata detta realmente:

“E visto che le conseguenze sono serie il fatto deve essere assolutamente inconfutabile…Deve essere al di sopra di qualsiasi tipo di dubbio…Necessita di una verifica con gli strumenti più adatti…”

Il conduttore annuncia ai telespettatori: “Vi terremo aggiornati su tutta questa faccenda”

Alfonso Signorini ha poi concluso questo suo intervento al Grande Fratello Vip rassicurando tutti gli spettatori ancora collegati alla Tv che verranno ovviamente aggiornati su tutta questa faccenda. Quest’ultimo ha anche tenuto a precisare che qualora venisse accertata l’infrazione del regolamento questo concorrente verrà immediatamente espulso:

“Nella puntata di lunedì se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa più spiata dagli italiani…”

Signorini ha poi chiamato al centro dello studio le sue opinioniste per dare la buonanotte ai telespettatori.