La vita in diretta, in arrivo una brusca riduzione per Alberto Matano

Ennesima modifica alla programmazione la settimana prossima: La vita in diretta in onda solo per un’ora

Sono stati giorni particolari gli ultimi di questa settimana per le trasmissioni di Rai1, soggette a riduzioni e a cancellazioni per via delle varie edizioni speciali del telegiornale dedicate alla formazione del nuovo Governo, motivo per il quale giovedì il programma condotto da Alberto Matano non è andato in onda. E sarà un pomeriggio anomalo per il rotocalco pomeridiano di Rai1 anche quello di martedì 25 ottobre dato che, a causa di un evento di tutt’altro genere, la durata della trasmissione verrà ridotta a meno di un’ora, iniziando alle 18.00 e terminando nel consueto orario delle 18.45, quando la linea passerà, come avviene tutti i giorni nel preserale, a Reazione a catena di Marco Liorni.

Ecco perchè Alberto Matano martedì andrà in onda solo per tre quarti d’ora

Dalla sezione dedicata ai palinsesti pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTV ma anche dal sito di Rai1, apprendiamo che la ragione della riduzione della puntata de La vita in diretta del 25 ottobre à la preghiera e l’incontro per la pace alla presenza di Papa Francesco che la prima rete della Rai trasmetterà a partire dalle 16.30 per circa un’ora e mezza, fino alle 18.00, che sarà appunto l’orario di inizio della trasmissione di Alberto Matano. Ciò causerà anche la messa in onda anticipata della soap Il paradiso delle signore che, partendo alle 15.40 anziché alle 16.00, farà ridurre a sua volta Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

Alberto Matano e la sfida con Barbara d’Urso: giovedì niente botto per Pomeriggio 5 senza La vita in diretta

Andando in onda alle 18.00, martedì il programma pomeridiano di Rai1 avrà quasi la stessa durata di Pomeriggio Cinque, che giovedì è andato in onda senza concorrenza, come suddetto per la cancellazione de La vita in diretta, ma senza risultati particolarmente alti a livello di ascolti per la d’Urso. Chissà come andranno invece le cose dopodomani.