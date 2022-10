Lino Guanciale, confessione su Sopravvissuti: “Una grande sfida per me”

Il protagonista di Sopravvissuti: “Questo ruolo è stata una grande sfida per me”

Stasera andrà in onda la prima puntata di Sopravvissuti, la serie internazionale con la Rai capofila del progetto, che terrà compagnia ai telespettatori di Rai1 per sei lunedì. Il protagonista della fiction diretta da Carmine Elia è Lino Guanciale che torna sulla rete ammiraglia Rai dopo Noi. Sopravvissuti racconta la storia della barca Arianna che scompare dai radar a causa di una tempesta poco dopo essere salpata da Genova. Dopo un anno, incredibilmente, viene ritrovato il relitto dell’imbarcazione con 6 superstiti a bordo più una donna tedesca che non faceva parte dell’equipaggio. Il ritorno alla normalità si rivela più difficile del previsto: tante cose sono cambiate durante la loro assenza. I 7 sopravvissuti, inoltre, nascondono un segreto indicibile. L’attore abruzzese ha confessato a Sette, il magazine del Corriere della Sera:

“Questo ruolo per me è stata una grande sfida anche da un punto di vista fisico. Ho perso 10 chili per esigenze di copione ma anche, devo ammettere, per lo stress e lo sforzo”.

Lino Guanciale, rivelazione sul suo personaggio: “Lotterà con il dolore al ritorno”

L’attore (che ha fatto una rivelazione sul suo personaggio), interpreta Luca Giuliani. Dice Lino Guanciale:

“Luca sembra almeno in una prima fase un personaggio senza ombre, risolto, con un lavoro che ama e una bella famiglia. Lui è il leader del gruppo. Quando torna è costretto a lottare ancora contro il dolore”.

Per il famoso attore Sopravvissuti è una metafora delle nostre vite precarie. Lui, che è ambasciatore di UNHCR, mentre girava questa serie, non ha potuto fare a meno di pensare a chi mette la sua vita e le sue speranze in un futuro migliore in mare.

Sopravvissuti, il retroscena svelato dall’attore: “Ecco qual è stata la scena più complessa”

Lino Guanciale ha rivelato che la scena più complessa da girare è stata proprio quella del naufragio. La sequenza è stata realizzata con una vera barca montata su una piattaforma basculante negli studi cinematografici di Roma Tiburtina: “Siamo abituati a muoverci su superfici stabili. Qui abbiamo perso tutti i punti di riferimento ma è stato il momento che più ci ha uniti sul set”. L’appuntamento con Sopravvissuti è ogni lunedì in prima serata su Rai1 (QUI le anticipazioni di stasera).