Serena Bortone taglia i capelli in diretta: “Gesto per la libertà” (FOTO)

Oggi è un altro giorno: conduttrice taglia i capelli in solidarietà con le donne iraniane

Si è conclusa con un importante gesto la puntata odierna del talk di Rai1, infatti, Serena Bortone ha tagliato una ciocca di capelli in diretta per solidarietà con le donne iraniane. In Iran, infatti, da alcune settimane sono in atto delle enormi proteste da parte della popolazione, soprattutto femminile, a seguito della morte di Masha Amini. Le ragazze chiedono libertà e giustizia e la conduttrice le ha volute sostenere:

“Oggi c’è un piccolo gesto che tante donne, in Iran prima e poi in tutto il mondo, stanno compiendo ed è un gesto semplicissimo ed è il gesto di tagliarsi una ciocca di capelli. Gesto per ricordare che per una ciocca di capelli Masha è morta e che le donne di tutto il mondo devono essere libere.”

Serena Bortone non trattiene l’emozione in diretta: “Dobbiamo parlare di quello che sta succedendo”

La conduttrice di Oggi è un altro giorno nel mostrare la sua totale solidarietà alle donne iraniane che manifestano per la loro libertà spesso pagando terribili conseguenze non è riuscita a trattenere l’emozione. E chiamando a se tutte le donne dello studio, dagli affetti stabili alle autrici tutte insieme hanno lanciato il potente messaggio di tagliarsi una ciocca di capelli. La Bortone, inoltre, con la vice rotta ha ammesso:

“Abbiamo seguito le proteste dei giovani, gli arresti e le sparizioni e le morti. Noi cittadini occidentali come unica possibilità che abbiamo per illuminare quello che sta succedendo è parlarne.”

Subito dopo ha anche aggiunto che molte attrice francesi e di altre Paesi occidentali si sono uniti alla protesta.

La conduttrice compie un gesto forte: volti noti scendono in campo per le donne dell’Iran

Serena Bortone, che poco prima si è mostrata in evidente difficoltà nell’intervista con Adriano Pappalardo, ha voluto testimoniare la sua solidarietà alle donne iraniane ma non è l’unico volto noto che lo ha fatto. Di recente moltissime attrici come Elena Sofia Ricci e Maria Chiara Giannetta hanno dato voce alle proteste mentre la conduttrice Caterina Balivo ha lanciato un appello struggente per aiutarle concretamente.