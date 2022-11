Selvaggia Lucarelli, duro sfogo dopo le offese: “Mai difesa dai colleghi”

La giurata di Ballando con le stelle replica duramente alle offese di Guillermo Mariotto: “Il mondo sottosopra”

Dopo il caos e l’altissima tensione nella puntata di ieri sera dello show di ballo di Rai1, Selvaggia Lucarelli si è sfogata duramente, affidando ad un lungo post su Instagram la sua replica. “Quello che è successo ieri è affascinante. Non è neppure cronaca, è illusionismo. Il mondo sottosopra.” ha premesso, aggiungendo poi che Iva Zanicchi racconta da ben otto puntate barzellette spinte e volgari e per ben due volte le ha dato della tr**a in diretta. La Lucarelli continua:

“Nessuno tra i colleghi giurati dirà mai mezza parola, neppure quello paladino lgbt alla faccia della solidarietà nella discriminazione, viene riaccolta con le fanfare. Anzi, la presidente di giuria la giustifica, “in Veneto è un intercalare”, dice. Va quindi avanti con balli improbabili e barzellette sporche che forse per un po’ divertono, poi immalinconiscono.”

Selvaggia Lucarelli tuona contro i giurati ed il cast dello show di Milly Carlucci: “Settimana complessa”

La giurata di Ballando con le stelle, nella puntata di ieri, dopo l’esibizione di Iva Zanicchi e Samuel Peron ha posto l’accento sul fatto che la cantante avrebbe potuto tenere tutt’altra linea nello show, o quanto meno alternare i momenti bassi e volgari delle barzellette discutibili e squalide con altro che rendesse giustizia alla sua carriera. La sue dichiarazioni, però, sono state totalmente fraintese da Guillermo Mariotto che l’ha pesantemente attaccata. Oggi nel post, la Lucarelli ha replicato all’attacco:

“I piedi sono al posto della testa, tutto capovolto. IVA Zanicchi difesa dal mio terribile “squallida” e “lei che NONOSTANTE IL MOMENTO DIFFICILE È LÌ”. LEI. Silenzio dei più, “giusto!”, da altri lì seduti. Per un attimo mi sento Soumahoro”

Inoltre, a proposito di ‘settimana complessa’, Selvaggia ha perso la madre solo una settimana fa, dunque anche per lei il momento non è facilissimo.

Ballando, la giurata e giornalista lancia un monito: “La realtà non è una clessidra”

“Nessuno che provi a far notare che la realtà non è una clessidra, se la giri NON è uguale, è al contrario. Io nel frattempo vedo un sacco di piedi. Teste per aria. Anche tante persone a casa, per fortuna, vedono la stesa cosa. E un po’ mi viene da ridere.

Sembra una barzelletta. Meglio di quelle di Iva però.” ha concluso così il suo messaggio Selvaggia Lucarelli che ieri ha avuto uno scontro anche con Ivan Zazzaroni. Nel frattempo il suo messaggio ha ricevuto tantissimi like e commenti anche da volti noti come Francesca Fialdini e Valeria Graci ma da nessuno degli altri giurati o membri del cast.