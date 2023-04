Nunzia De Girolamo al posto di Matano da luglio: “Ecco come l’ha presa”

La vita in diretta e l’arrivo di Nunzia De Girolamo alla conduzione: “E’ contenta” rivelano

Articolo dedicato alla padrona di casa di Ciao Maschio sulle pagine di uno degli ultimi numeri del settimanale DiPiùTV: Nunzia, com’è noto da tempo, nei mesi estivi sarà la nuova conduttrice de La vita in diretta, nelle settimane in cui Alberto Matano andrà in ferie per godersi il meritato riposo estivo dopo un’altra stagione di successo. E nell’articolo della rivista appena citata, si parla di alcune confidenze fatte da persone vicine a Nunzia: “E’ molto contenta per questa nuova esperienza. Dopo aver lasciato la politica, la sua strada è la televisione” hanno rivelato persone vicine a lei.

Anche se non può commentare le decisioni che sta prendendo la Rai, si sente molto gratificata

hanno dichiarato inoltre le persone in questione.

“Nunzia De Girolamo è pronta per nuove strade professionali” rivela il settimanale DiPiùTV

Sempre tra le dichiarazioni riportate sulla rivista citata prima, si dice che la conduttrice di Ciao Maschio (con la quale nei giorni scorsi Milly Carlucci si è dovuta scusare) forte del successo che la terza edizione del suo programma in onda tutti i sabati in seconda serata su Rai1 ha avuto in queste settimane, è ora pronta per le nuove sfide professionali che la attendono: “Non tutti avrebbero scommesso nella sua ascesa televisiva ma chi la conosce da vicino sa che Nunzia si butta a capofitto in quello che ama e non ha nessuna paura di bruciare le tappe” dice la rivista. Prima della fine dell’articolo, DiPiùTV riporta anche alcune vecchie dichiarazioni della De Girolamo, riferite sia alla vita privata che al lavoro: “Io e Francesco Boccia (il marito, ndr.) all’inizio abbiamo nascosto a tutti il nostro amore” ha raccontato, mentre parlando del suo percorso in politica ha ammesso di sentire la mancanza delle battaglie ma non del palazzo.

Estate in diretta: Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini in onda dal 3 luglio

Partirà un po’ tardi rispetto agli ultimi anni l’edizione estiva de La vita in diretta 2023: Alberto Matano sarà infatti in onda fino al 30 giugno, dunque Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini (quest’ultimo è già stato padrone di casa del rotocalco nel 2021 e nel 2022 in coppia con Roberta Capua e alcuni anni fa con Ingrid Muccitelli) saranno in video a partire da lunedì 3 luglio, accompagnando i telespettatori fino alla prima metà di settembre, quando a riprendere le redini sarà poi Matano per quella che sarà la sua quinta stagione alla conduzione. E aspettando l’estate, Nunzia è ospite, di tanto in tanto, di Alberto Matano, che recentemente l’ha bacchettata per aver usato il cellulare in diretta…