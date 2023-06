La vita in diretta, che imbarazzo! Anna Pettinelli beccata con il telefono

Anna Pettinelli beccata al cellulare: imbarazzo nel talk di Alberto Matano

Nella puntata di oggi de La vita in diretta non è mancato dell’imbarazzo e del gelo quando Anna Pettinelli è stata beccata dal conduttore con il cellulare in mano. Nel dettaglio al rientro da un servizio l’ex coach di Amici di Maria De Filippi è stata beccata intenta con il telefono tanto che lo stesso conduttore l’ha ripresa:

“Non so cosa fa la Pettinelli con il cellulare ormai proprio qui… lasciamo perdere gossip… gossip…”

A questo punto la Pettinelli, visibilmente imbarazzata per essere stata beccata con le mani in castagna ha provato a difendersi:

“Stavo facendo le storie, la Marini fa le storie con te e io le ripubblico.”

Alberto Matano lancia un appello a Caterina Balivo: “Le pizze non sono arrivate”

Altro momento e degno di nota accaduto nella puntata di oggi de La vita in diretta è stato l’inaspettato appello che Alberto Matano ha lanciato a Caterina Balivo. Facendo un passo indietro, di recente la conduttrice campana è stata ospite da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera ed il quell’occasione si era lasciata scappare una promessa: qualora il Napoli avesse vinto lo scudetto lei avrebbe offerto la pizza in piazza a tutti. Il Napoli ha vinto e dunque nei giorni scorsi ha onorato la sua promessa. Promessa che è stata documentata anche dal talk di Rai1 ma Matano ha voluto fare un divertente rimprovero alla Balivo:

“Pizza per tutti ma qui non è arrivato niente, nessuno ha portato nulla.”

La vita in diretta puntata di oggi: tutti gli ospiti del talk di Rai1

La puntata di ieri ha visto Alberto Matano provato per una terribile notizia. Oggi invece ha fatto una rivelazione inaspettata su Lorena Bianchetti risalente ad anni fa. Oltre alla conduttrice di A Sua Immagine il parterre di ospiti di oggi de La vita in diretta è stato tutto completamente al femminile. Sono intervenute, infatti, la conduttrice e giornalista Emma D’Aquino, l’ex coach di Amici e conduttrice radiofonica Anna Pettinelli, la showgirl Valeria Marini e la regista ed attrice Simona Izzo. Invece, per quanto riguarda gli argomenti, accanto ai fatti di cronaca come il feroce omicidio di Giulia Tramontano nella prima parte, nella seconda si è parlato di argomenti più frivoli come i continui screzi tra i Reali inglesi.