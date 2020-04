Amici Speciali, Vanessa Incontrada fa un’importante rivelazione

Amici Speciali, Vanessa Incontrada rivela la sua partecipazione

Numerose notizie cominciano a girare su Amici All Stars divenuto poi Amici Speciali che sarebbe dovuto ripartire immediatamente dopo il Serale dell’ultima edizione. Tra queste il fatto che sono in arrivo quattro puntate e non tre come era previsto inizialmente e poi un’altra fantastica notizia, annunciata da Vanessa Incontrada la quale parteciperà al programma presumibilmente come giudice. La trasmissione era dunque fino a qualche giorno fa in forse ma alla fine è stato deciso di mandarlo in onda anche se si dovrà comunque fare a meno del pubblico, un tasto dolente per il talent show.

Vanessa Incontrada confessa: “A maggio riparto con Amici, ci saranno quattro puntate”

La conferma della presenza di Vanessa Incontrada ad Amici Speciali (sul quale si è espressa Anna Pettinelli in una diretta con Gaia Gozzi) è arrivata dalla diretta che ha fatto ieri con il cantante Nek. I due hanno scambiato due chiacchiere in pubblico e parlando del più e del meno è uscita fuori la notizia. Vanessa stava infatti narrando di come trascorre la quarantena e dei disagi che l’emergenza ha provocato nel suo lavoro. Ha anche aggiunto che quando l’Italia intera è stata dichiarata zona rossa lei si trovava in Lombardia e ha fatto giusto in tempo a rientrare a casa sua a Roma. La dichiarazione è stata: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate“.

Vnessa Incontrada giurata di Amici Speciali

Vanessa Incontrada non è nuova nel programma, l’abbiamo infatti già vista come giurata nella precedente edizione. L’attrice spagnola aveva infatti il compito di giudicare le esibizioni dei vari allievi durante il serale. Un compito che, a quanto pare, avrà anche nei prossimi mesi nel nuovo format di Amici di Maria De Filippi: Amici Speciali di cui è stato svelato il cast. Vanessa dev’essere molto piaciuta al pubblico nonostante le continue critiche rivolte a Javier Rojas che, ahimè, ritroverà.